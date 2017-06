Гери-Никол пусна „Готина и луда“ на английски (видео)

Гери-Никол пусна английска версия на последната си песен „Готина и луда“. Тя прави опит да превземе и международните музикални класации с английската версия на хита си – One of a Kind.

Текстът изцяло се различава от българската версия. На място на скандалния припев „Яката дупара, яката дупара-кой ще я бара, кой ще я бара“, певицата изпя на английски: „Nothing you can do it, do it about it“.

Всички проекти на Гери-Никол досега са предизвиквали бурни скандали, въпреки които обаче клиповете ù трупат милиони гледания в сайтовете за видео споделяне. Ето й видеото към One of a Kind:

Най-сериозният от тях бе свързан с искането на Държавната агенция за закрила на детето СЕМ да спре излъчването на „Момиче като мен“ заради „неподходящото му съдържание“.

