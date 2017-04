Крика бори атрит, за да се яви в „Англия търси талант“

След атрактивното участие на Крика в известното британско предаване Go For It , когато разби десет дини от по 10 килограма с глава, той привлече вниманието на друго популярно риалити.

Продуцентите на Britain’s Got Talent се свързали с него, за да му предложат участие в тазгодишното шоу. И първият му кръг се състоя този уикенд, като нашият силов атлет отново успя да „обере точките“ на журито. Крика разби с ръка 20 кенчета с френска бира и три дини.

Преди явяването си, шоуменът изпращал най-различни видеа – предложения за участието си, сред които имало чупене на кокосови орехи, на бухалки, на бирени бутилки…, но в крайна сметка продуцентите предпочели варианта с кенчетата и дините. Журито остана очаровано и нашият герой получи три „да“ и едно „не“ (от певицата Алиша Диксън).

Следват полуфиналите на риалитито и Крика би могъл да продължи, но самият той няма желание, защото следват други приоритетни проекти, които засега запазва в тайна. Атлетът споделя, че с участието в „Англия търси талант“ целта му била най-вече да докаже на себе си, че стига нови нива на силови способности, без да търси непременно победа.

Интересен факт е, че преди явяването си в шоуто, Крика се е подготвял цяла година, но в един момент получил тежко артритно възпаление на пръстите, вследствие на дългите години професионален спорт. Стига се до там, че почти не може да си движи пръстите и участието му в риалитито остава под въпрос. В Англия не получава разрешение на здравословния проблем и търси помощ във Военномедицинска Академия у нас, където в крайна сметка се оправя.

До момента Димитър Ходжев-Крика е присъствал на три риалитита за търсене на таланти, като две от тях са международни. Предстоят му и други предизвикателства, освен доказване на силовите му възможности. Той кара втора класификация за учител по „Физика“ към National College for Teaching & Leadership в Англия.

