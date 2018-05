Faithless готвят нов албум, ще изпълнят избрани парчета пред българска публика

Култовата британската формация Faithless, която идва у нас с DJ сет на 19 май в столичната зала Универсиада, обяви пред българска медия, че вече работи по нов албум! И българската публика ще е сред първите, които ще чуят тракове от него!

Sister Bliss сподели, че пред Faithless предстои лято, изпълнено с фестивали, на които ще се радват да научат как публиката реагира на новата им музика.

Сред първите им стъпки от него е концертът им в София, до който остават само 5 дни и много малко билети!

Новият албум ще е първият от 8 години насам ( „The Dance“ e последният им издаден албум през 2010 г.) Той идва след издадените 6 студийни албума, 4 ремикс албума, 3 албума с компилации и 15 милиона продадени копия и култови хитове, като Insomnia, God is a DJ, We Come 1, Salva Mea и Music Matters, оглавяващи световните класации в последните десетилетия.

Благодарение на седмичното си радио-шоу Систър Блис винаги е в крак с новите течения на електронната сцена и в музиката си успява да преплете заедно всички отделни елементи: канал, мелодия, бас линия и вокал в едно по нов и модерен начин.

Ексклузивният DJ Set на 19 май в столичната зала Универсиада, по покана на Danc3motion & Ballantine’s и взаимната им колаборация TRUE MUSIC, ще предложи на българските фенове едни от най-големите хитове на електронната музика, създадени от Faithless.

От българска страна – събитието също ще има силен лайн ъп: на сцената на зала Универсиада се събират едни от най-добрите на територията на денс музиката и модерния електронен саунд у нас – DJ Diass, Deep Zone Project и Gavity Co ще споделят емоцията да забавляват публиката в навечерието на ексклузивния сет на Faithless, в София.

