Международен студентски театрален фестивал “Данаил Чирпански”

Международен студентски театрален фестивал “Данаил Чирпански”, който ще се проведе от 1 до 7 октомври в Стара Загора, ще посрещне над 80 студенти от Русия, Англия, Испания, Грузия, Гърция и България. Фестивалът е съфинансиран от International Fund for the Promotion of Culture на ЮНЕСКО, като е един от 8-те избрани проекта от общо 814 в целия свят.

Участниците, тримата членове на журито, които са световно признати имена в театралното изкуство, и гостите на фестивала ще станат част от магията на представленията, изиграни от студентите от 7 театрални академии. Те ще вземат участие и в 3 ателиета, няколко музикални събития, изложба на театрални плакати и спектакли от съпътстващата програма.

Русия гостува със студенти от две учебни заведения. Руски институт за театрално изкуство (ГИТИС) е най-старото и голямо театрално учебно заведение в държавата. По време на фестивала ще видим “Метаморфози. Гогол и Кафка”. Спектакълът е режисиран от студенти и е базиран върху произведения на Николай Гогол и Франц Кафка. Руският държавен университет за Кинематография (ВГИК) пък е първото филмово училище в света. Над 3000 специалисти от Общността на независимите държави и 1300 от други държави са обучени през годините там. Студентите му по актьорско майсторство ще ни отведат в света на двама възрастни влюбени в пиесата “Старовремски помешчици”.

Кралското централно училище за сценична реч и драма от Англия ще представи мюзикъла “Копла” – завладяващата история на женския имперсонатор Ла Хитана (Циганката). Консерваторията е част от Университета в Лондон и е една от водещите в света. Институцията стои на първа линия в обучението и проучванията в областта на драматичните изкуства. Съотношението на кандидатите спрямо местата за прием е сред най-високото сред всички университети от Обединеното кралство.

Стара Загора ще посрещне и РЕСАД – Кралската драматична академия в Мадрид. Тя е сред най-важните театрални академии в Испания. За почти два века РЕСАД умножава броя на преподаваните предмети и започва да предлага и развива нови специалности. Академията е средище за изследвания на испанския и световния театър. По време на МТСФ “Данаил Чирпански” студентите на академията ще представят “Индианската кралица” – семиопера от Хенри Пърсел.

Грузинските актьори от Театрален и филмов университет “Шота Руставели” ще разкажат няколко “Истории в дланта на ръката” от японския нобелист Ясунари Кавабата. Университетът в Грузия играе огромна роля в обучението на специалисти по театър и кино в целия Кавказки регион. Активно си сътрудничи с редица художествени институции по света, провежда международни семинари, майсторски класове, научни конференции и кръгли маси.

Театралната школа към Националния Гръцки Театър също ще бъде част от фестивала с постановка на пиесата “Агамемнон” – част от Есхиловата “Орестия”. През почти 90-годишната си история училището винаги е било прочуто с високото си ниво на обучение и много от завършилите развиват значителни кариери в гръцкия театър.

Представител за България е НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, клас проф. Пенко Господинов, със старогръцката трагедия “Илиада” – героичен разказ за герои, битки и подвизи.

Фестивалът е създаден в памет на Данаил Чирпански, който беше отличен възпитаник на НАТФИЗ и обичан от всички колега и приятел. Дани загива в катастрофа през април 2016 г., а безмерната му любов и отдаденост към театъра вдъхновява създаването на този фестивал, който да насърчава млади артисти.

Гостите на фестивала ще могат да гледат всички постановки с вход свободен от 1 до 7 октомври в Драматичен театър “Гео Милев”, град Стара Загора. Фестивалът се осъществява с подкрепата на Министерство на културата и Община Стара Загора.

